le piccole imprese investono sempre meno

A sorpresa in Italia cresce la spesa in ricerca e sviluppo. Ma solo grazie a poche aziende

Sandro Trento
Sandro Trento
Sandro Trentoeconomista
02 ottobre 2026 • 19:26
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La spesa italiana in ricerca e sviluppo, nel 2024, è salita a 31 miliardi di euro, il 5,6 per cento in più rispetto all’anno precedente. Ed è una buona notizia, finché non si comincia a guardare chi spende e chi sta smettendo di farlo. Nel 2024 la ricerca delle università è cresciuta del 13,4 per cento, quella delle imprese del 2,4. Dentro quest’ultimo numero convivono però due economie che si allontanano

La spesa italiana in ricerca e sviluppo, nel 2024, è salita a 31 miliardi di euro, il 5,6 per cento in più rispetto all’anno precedente. È il dato con cui si apre il Rapporto sulla ricerca e lo sviluppo pubblicato dall’Istat il 24 settembre, ed è una buona notizia, finché non si comincia a guardare chi spende e chi sta smettendo di farlo. Nel 2024 la ricerca delle università è cresciuta del 13,4 per cento, quella delle imprese del 2,4. Dentro quest’ultimo numero convivono però due economie che s

Sandro Trento
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Sandro Trentoeconomista

Sandro Trento, economista, è professore ordinario di economia e gestione delle imprese e direttore della School of Innovation nell’Università di Trento. In precedenza, è stato dirigente nel Servizio Studi della Banca d’Italia e direttore del Centro studi Confindustria. È stato editorialista e ha pubblicato vari saggi, tra i suoi lavori: “Capitalismo carismatico. Il potere dei fondatori e la sfida alla democrazia”, in uscita per Bocconi University Press, 2026.

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