A sorpresa in Italia cresce la spesa in ricerca e sviluppo. Ma solo grazie a poche aziende

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La spesa italiana in ricerca e sviluppo, nel 2024, è salita a 31 miliardi di euro, il 5,6 per cento in più rispetto all’anno precedente. Ed è una buona notizia, finché non si comincia a guardare chi spende e chi sta smettendo di farlo. Nel 2024 la ricerca delle università è cresciuta del 13,4 per cento, quella delle imprese del 2,4. Dentro quest’ultimo numero convivono però due economie che si allontanano

La spesa italiana in ricerca e sviluppo, nel 2024, è salita a 31 miliardi di euro, il 5,6 per cento in più rispetto all’anno precedente. È il dato con cui si apre il Rapporto sulla ricerca e lo sviluppo pubblicato dall’Istat il 24 settembre, ed è una buona notizia, finché non si comincia a guardare chi spende e chi sta smettendo di farlo. Nel 2024 la ricerca delle università è cresciuta del 13,4 per cento, quella delle imprese del 2,4. Dentro quest’ultimo numero convivono però due economie che s