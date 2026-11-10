Ai negoziati sull’Ucraina, l’Europa finisce al «tavolo dei bambini». Tranne quando fa comodo

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Da anni si continua a parlare dell’assenza degli europei al tavolo principale delle trattative, o di «chi rappresenta l’Ue». Intanto il duo d’Alaska – Trump e Putin – continua a relegare l’Ue alla marginalità, coinvolgendola solo se e quando conviene (come in questa fase). Confusione sui fatti e scarsa memoria giocano a favore di chi non vuole che l’Europa cambi postura

Da anni gli europei appaiano marginalizzati nei negoziati sull’Ucraina e sempre da anni Giorgia Meloni rilegge lo stesso copione («serve un negoziatore Ue su Kiev»), senza che l’opinione pubblica riesca a spingere la propria classe dirigente a ridare all’Europa la postura che merita. Confusione sui fatti e scarsa memoria giocano a favore del duo d’Alaska – Trump e Putin – e di chi, anche da noi, lo asseconda. A volerla ascoltare, la Storia parla: mostra costanti e variabili. Non cambia il fatto