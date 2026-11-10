l’analisi

Ai negoziati sull’Ucraina, l’Europa finisce al «tavolo dei bambini». Tranne quando fa comodo

Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti
10 novembre 2026 • 20:34Aggiornato, 10 novembre 2026 • 21:38
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Da anni si continua a parlare dell’assenza degli europei al tavolo principale delle trattative, o di «chi rappresenta l’Ue». Intanto il duo d’Alaska – Trump e Putin – continua a relegare l’Ue alla marginalità, coinvolgendola solo se e quando conviene (come in questa fase). Confusione sui fatti e scarsa memoria giocano a favore di chi non vuole che l’Europa cambi postura

Da anni gli europei appaiano marginalizzati nei negoziati sull’Ucraina e sempre da anni Giorgia Meloni rilegge lo stesso copione («serve un negoziatore Ue su Kiev»), senza che l’opinione pubblica riesca a spingere la propria classe dirigente a ridare all’Europa la postura che merita. Confusione sui fatti e scarsa memoria giocano a favore del duo d’Alaska – Trump e Putin – e di chi, anche da noi, lo asseconda. A volerla ascoltare, la Storia parla: mostra costanti e variabili. Non cambia il fatto

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 

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