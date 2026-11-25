Una diagnosi accurata può cambiare positivamente il percorso di uno studente, ma non dovrebbe diventare la risposta a ogni differenza nei modi e nei tempi di apprendere. Servono servizi accessibili, criteri rigorosi e una collaborazione tra medici, famiglie e insegnanti
Nelle scuole italiane cresce il numero degli studenti con una diagnosi di disturbo dell’apprendimento o dell’attenzione. Il fenomeno riflette anche una maggiore capacità diagnostica. Ma solleva una questione più ampia: stiamo diventando più attenti alle difficoltà dei bambini o meno disponibili ad accettare le differenze nei loro tempi di sviluppo e apprendimento? Secondo il Ministero dell’Istruzione e del Merito (2025), nell’anno scolastico 2022-2023 gli alunni con certificazione di disturbo sp