L’analisi

Dall’AfD a Le Pen a Meloni, l’autunno della democrazia

Sara Gentile
Sara Gentile
Sara Gentilepolitologa
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02 settembre 2026 • 19:57

I postnazisti dell’AfD che avanzano in Sassonia-Anhalt (e anche nel resto della Germania), Marine Le Pen in procinto di prendere l’Eliseo, Meloni che relativizza il fascismo: a fronte di tutto questo la sinistra appare frammentata. Sarebbe ora trovasse un alfabeto comune

La democrazia come forma di governo si regge da sempre su un equilibrio particolare: in bilico fra una tensione propositiva verso l’allargamento dei diritti, l’attenuazione delle diseguaglianze economiche e sociali e le spinte negative, i residui di costumi e culture passate che ne vorrebbero frenare l’impulso innovativo, l’idea essenziale di governo per i molti. Ora questo autunno che ci attende si annuncia complicato, un autunno a rischio, in un mondo a rischio in cui non basta scansare i peri

Sara Gentile
Sara Gentile
Sara Gentilepolitologa

Politologa, professoressa invitata al Cevipof (Sciences Po), Parigi. Collabora con la Fondazione Feltrinelli partecipando ad una linea di ricerca sulla leadership. Collabora con le riviste Italianieuropei e Critica sociale

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