Dall’AfD a Le Pen a Meloni, l’autunno della democrazia

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I postnazisti dell’AfD che avanzano in Sassonia-Anhalt (e anche nel resto della Germania), Marine Le Pen in procinto di prendere l’Eliseo, Meloni che relativizza il fascismo: a fronte di tutto questo la sinistra appare frammentata. Sarebbe ora trovasse un alfabeto comune

La democrazia come forma di governo si regge da sempre su un equilibrio particolare: in bilico fra una tensione propositiva verso l’allargamento dei diritti, l’attenuazione delle diseguaglianze economiche e sociali e le spinte negative, i residui di costumi e culture passate che ne vorrebbero frenare l’impulso innovativo, l’idea essenziale di governo per i molti. Ora questo autunno che ci attende si annuncia complicato, un autunno a rischio, in un mondo a rischio in cui non basta scansare i peri