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Quanti errori hanno portato l’ultradestra a trionfare in Germania

Sandro Trento
Sandro Trento
Sandro Trentoeconomista
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18 settembre 2026 • 20:06

Promesse di investimenti poi precipitate miseramente, migliaia di esuberi alla Volkswagen, decisioni prese altrove che ricadono sul territorio, immigrazione gestita in modo miope: in Sassonia-Anhalt sono stati tanti gli sbagli commessi dalla politica. È il terreno del quale si nutre il populismo dell’AfD: dire che vince per scarsa comunicazione è una foglia di fico

Angela Merkel ha commentato il voto della Sassonia-Anhalt martedì, a Colonia. Ha detto che siamo davanti a una frattura nella storia della Repubblica federale. Poi ha aggiunto l’argomento che conta. In Sassonia-Anhalt, ha detto, la disoccupazione è scesa e le condizioni economiche individuali sono migliorate, eppure gli elettori percepiscono il contrario, e se le emozioni pesano quanto i fatti condivisi si torna indietro. La conclusione, per lei, è che i partiti democratici devono comunicare in

Sandro Trento
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Sandro Trento, economista, è professore ordinario di economia e gestione delle imprese e direttore della School of Innovation nell’Università di Trento. In precedenza, è stato dirigente nel Servizio Studi della Banca d’Italia e direttore del Centro studi Confindustria. È stato editorialista e ha pubblicato vari saggi, tra i suoi lavori: “Capitalismo carismatico. Il potere dei fondatori e la sfida alla democrazia”, in uscita per Bocconi University Press, 2026.

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