Quanti errori hanno portato l’ultradestra a trionfare in Germania

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Angela Merkel ha commentato il voto della Sassonia-Anhalt martedì, a Colonia. Ha detto che siamo davanti a una frattura nella storia della Repubblica federale. Poi ha aggiunto l’argomento che conta. In Sassonia-Anhalt, ha detto, la disoccupazione è scesa e le condizioni economiche individuali sono migliorate, eppure gli elettori percepiscono il contrario, e se le emozioni pesano quanto i fatti condivisi si torna indietro. La conclusione, per lei, è che i partiti democratici devono comunicare in