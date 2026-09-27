il dibattito americano (e non solo)

È l’ora di una donna alla Casa Bianca? I dubbi democratici

Chiara Cordelli
Chiara Cordelli
Chiara Cordelli
27 settembre 2026 • 20:47
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Un’intervista del New York Times ad Alexandria Ocasio-Cortez ci fa riflettere su una questione di strategia politica: quanto i progressisti debbano focalizzare il proprio messaggio politico sulle questioni di genere o quanto invece convenga loro lasciarle sullo sfondo, puntando su temi ritenuti più universalistici, quali la sanità, l’Ia, o l’inflazione

La relazione tra genere e politica è di nuovo al centro del dibattito pubblico, e non solo in Italia. Mentre da noi Antonio Tajani consiglia al figlio di sposare una ragazza seria con le gonne lunghe, Roberto Vannacci ribadisce che il femminicidio è un omicidio come un altro, e la riforma elettorale rischierebbe di ridurre drasticamente le donne in Parlamento, gli Stati Uniti tornano a chiedersi se una candidata donna possa mai vincere le presidenziali. Tutto è nato da un’intervista che la democ

Chiara Cordelli
Chiara Cordelli
Chiara Cordelli

Professoressa ordinaria di filosofia politica all’università di Chicago e senior research fellow a Sciences Po, Parigi. È autrice di Privatocrazia (Mondadori 2022) e The Privatized State (Princeton University Press 2020).

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