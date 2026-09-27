È l’ora di una donna alla Casa Bianca? I dubbi democratici

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La relazione tra genere e politica è di nuovo al centro del dibattito pubblico, e non solo in Italia. Mentre da noi Antonio Tajani consiglia al figlio di sposare una ragazza seria con le gonne lunghe, Roberto Vannacci ribadisce che il femminicidio è un omicidio come un altro, e la riforma elettorale rischierebbe di ridurre drasticamente le donne in Parlamento, gli Stati Uniti tornano a chiedersi se una candidata donna possa mai vincere le presidenziali. Tutto è nato da un’intervista che la democ