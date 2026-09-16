Perché l’alleanza con il Canada può salvarci da Trump

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Lo status di paese membro associato dell’Unione europea giuridicamente non esiste. Nel suo discorso sullo stato dell’Unione, Ursula von der Leyen lo ha evocato per il Canada, impreziosendo la presenza al suo fianco del primo ministro di Ottawa, Mark Carney. Questi sono i tempi in cui persino l’onnipotente burocrazia cede il passo all’urgenza e alla rottura di regole e codici. Quale urgenza? Tutti i paragoni sono zoppi, eppure si può ritrovare nel recente passato un precedente simbolico nel movim