l’analisi

Perché l’alleanza con il Canada può salvarci da Trump

Gigi Riva
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16 settembre 2026 • 20:56

Lo status di paese membro associato dell’Unione europea giuridicamente non esiste. Nel suo discorso sullo stato dell’Unione, Ursula von der Leyen lo ha evocato per il Canada, impreziosendo la presenza al suo fianco del primo ministro di Ottawa, Mark Carney. Questi sono i tempi in cui persino l’onnipotente burocrazia cede il passo all’urgenza e alla rottura di regole e codici. Quale urgenza? Tutti i paragoni sono zoppi, eppure si può ritrovare nel recente passato un precedente simbolico nel movim

Gigi Riva
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È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Ha pubblicato diversi libri tra cui Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori). Il suo ultimo libro è C’era l’amore a Sarajevo (Mondadori).

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