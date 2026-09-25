All’Ue serve una strategia sull’intelligenza artificiale

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Dario Amodei, amministratore delegato di Anthropic, ha scritto che bisogna rallentare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Non è un pentito: continuerà a costruire modelli sempre più performanti

Dario Amodei, amministratore delegato di Anthropic, ha scritto che bisogna rallentare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Non è un pentito: continuerà a costruire modelli sempre più performanti. Ma questi sistemi, scrive, stanno diventando più potenti di quanto siamo capaci di controllarli. Se gli ingegneri di una centrale nucleare denunciassero rischi crescenti, i governi convocherebbero riunioni d’emergenza. Invece oggi non è successo nulla. È questa la notizia: non l’allarme di Amodei,