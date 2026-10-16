Le suore, l’obbedienza, gli abusi: la verità nascosta dentro a conventi e monasteri

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Il mio nuovo libro (Ancelle. Le suore, l’obbedienza, gli abusi, Rubbettino) è dedicato alla vita consacrata femminile, alle suore e alle monache, cioè a un mondo dimenticato e marginale che, seppure in declino, ospita ancora, nei conventi e nei monasteri del nostro paese, decine di migliaia di donne italiane e straniere. Gli stili organizzativi di queste istituzioni sono quelli ereditati dal passato e riflettono bene la concezione che delle donne prevale all’interno della Chiesa cattolica. Al ce