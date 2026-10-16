Il libro

Le suore, l’obbedienza, gli abusi: la verità nascosta dentro a conventi e monasteri

Marco Marzano
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16 ottobre 2026 • 07:00
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In Ancelle si trovano storie drammatiche e un’interpretazione sociologica complessiva della vita consacrata femminile del nostro tempo che comprende tante dimensioni: dalla sessualità ai rapporti con il clero, dal lavoro quotidiano alla preghiera, dal disagio psichico alla violenza

Il mio nuovo libro (Ancelle. Le suore, l’obbedienza, gli abusi, Rubbettino) è dedicato alla vita consacrata femminile, alle suore e alle monache, cioè a un mondo dimenticato e marginale che, seppure in declino, ospita ancora, nei conventi e nei monasteri del nostro paese, decine di migliaia di donne italiane e straniere. Gli stili organizzativi di queste istituzioni sono quelli ereditati dal passato e riflettono bene la concezione che delle donne prevale all’interno della Chiesa cattolica. Al ce

Marco Marzano
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Marco Marzano

Professore ordinario di Sociologia presso l’Università di Bergamo ed è tra i fondatori della rivista “Etnografia e Ricerca Qualitativa”. Tra le sue pubblicazioni Cattolicesimo magico (Bompiani, 2009), Quel che resta dei cattolici (Fetrinelli, 2012), La società orizzontale (con Nadia Urbinati, Feltrinelli, 2017), La chiesa immobile. Francesco e la rivoluzione mancata (Laterza, 2018), La casta dei casti. I preti, il sesso, l'amore (Bompiani, 2021).

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