Ancora al centro della scena, Netanyahu è disposto a tutto

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Le troppe fratture d’Israele hanno incartato il sistema: oramai il paese è solo vagamente simile a quello fondato, e a lungo governato, dai padri fondatori di matrice laburista. Per Eisenkot l’unica possibilità di formare un governo è quella di superare l’ostracismo nei confronti dei cittadini di origine palestinese. Ma pur di impedire simili tentazioni, Netanyahu cercherà di sparigliare le carte: se non funziona il presunto Qatargate, un nuovo attacco all’Iran