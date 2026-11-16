Unione e dintorni

«La Brexit non ha funzionato»: Andy Burnham europeista tattico

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti
16 novembre 2026 • 20:26
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I precedenti leader laburisti hanno deluso le aspettative dei pro Ue, tra tentennamenti (Corbyn) e accomodamenti (Starmer). Sarà Burnham il cuor di leone che riporta Londra tra le stelle dell’Unione, il laburista ideale che finalmente non frustra l’europeista idealista? La domanda è retorica e la risposta negativa ci viene dalla City stessa, alla quale si rivolge oggi il primo ministro

Tocca adesso ad Andy Burnham confrontarsi con le aspettative sul dossier Brexit. Ai precedenti leader laburisti è andata disastrosamente, di qualunque ala del partito fossero, e di governo come d’opposizione: il primo a far infuriare i suoi stessi giovani era stato Jeremy Corbyn, troppo ondivago non per caso, ma perché ammiccava a chi nel partito vedeva Bruxelles come un inghippo neoliberista. «Perché non lotta per il Remain? Perché non è qui con noi?», chiedevano frotte di adolescenti londinesi

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 

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