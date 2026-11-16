«La Brexit non ha funzionato»: Andy Burnham europeista tattico

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I precedenti leader laburisti hanno deluso le aspettative dei pro Ue, tra tentennamenti (Corbyn) e accomodamenti (Starmer). Sarà Burnham il cuor di leone che riporta Londra tra le stelle dell’Unione, il laburista ideale che finalmente non frustra l’europeista idealista? La domanda è retorica e la risposta negativa ci viene dalla City stessa, alla quale si rivolge oggi il primo ministro

Tocca adesso ad Andy Burnham confrontarsi con le aspettative sul dossier Brexit. Ai precedenti leader laburisti è andata disastrosamente, di qualunque ala del partito fossero, e di governo come d’opposizione: il primo a far infuriare i suoi stessi giovani era stato Jeremy Corbyn, troppo ondivago non per caso, ma perché ammiccava a chi nel partito vedeva Bruxelles come un inghippo neoliberista. «Perché non lotta per il Remain? Perché non è qui con noi?», chiedevano frotte di adolescenti londinesi