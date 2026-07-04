Se il summit di Ankara sarà crocevia di valori tra l’Ue e Trump

A proposito del vertice Nato: gli europei sono convinti che mettere a soqquadro la presunta “unità dell’Occidente” sia problematico, traumatico, non conveniente. Per cui inclinano ad incassare le rudezze del presidente Usa. Ma cosa risponderemo se la storia ci obbligherà a decidere quali principi condividano l’Europa e l’europeismo con il tycoon e la sua corte?
Donald Trump e trentuno leader occidentali convengono martedì ad Ankara per un vertice della Nato che si annuncia movimentato, data l’umoralità tendente alla protervia del presidente americano e la recente indisponibilità degli europei a lasciarsi malmenare. Di sicuro quest’happening atlantico non ricalcherà il summit 2025, nel quale Trump umiliò gli europei trattandoli da vassalli scrocconi e li obbligò ad aumentare la spesa militare (soprattutto a vantaggio dell’industria bellica Usa) senza pr