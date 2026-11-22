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Dal multilateralismo dell’unanimità a quello delle coalizioni: se Antalya fallisce per i troppi freni, i gruppi che vogliono puntare sul clima devono trainare. Le coalizioni dei volenterosi sono una delle forme possibili del nuovo multilateralismo, anche se non sostituiscono – ma semmai devono integrare – la pressione democratica e la responsabilità giudiziaria

Su una nave che s’inabissa, che cosa prescrive la giustizia? Che tutti siano d’accordo prima di calare le scialuppe? O che si faccia il possibile per salvare tutti, senza calpestare i diritti di nessuno, ma senza cedere ai ricatti di pochi? Ad Antalya la diplomazia climatica ha continuato a cercare il consenso, mentre la nave prendeva acqua. La conferenza si è chiusa senza un accordo politico sulle questioni decisive: come reagire al superamento della soglia di 1,5 gradi, che cosa fare con petro