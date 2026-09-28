Il ddl Antisemitismo? Così com’è, è inopportuno. Il Pd non cada in trappola

Non si può chiedere alla sola Schlein di farsi carico dell’unità del Pd a servizio dell’unità della coalizione progressista mentre altri non si fanno problema a usare e farsi usare da politici e media del campo avverso. Per non fare alla destra, guidata nell’esame del testo al Senato da Maurizio Gasparri, un regalo che non merita
Alle argomentate obiezioni mosse da Piero Ignazi su queste pagine mi permetto di aggiungerne qualche altra. Anche io penso sia inopportuno varare una legge speciale, vigente la legge Mancino che già chiaramente contempla il contrasto alle più diverse forme di discriminazione, all’istigazione all’odio e alla violenza. Dai sostenitori di una nuova legge speciale si fa leva sull’innegabile, inquietante impennata di fenomeni di antisemitismo. È tuttavia altrettanto innegabile che, nella polarizzazio