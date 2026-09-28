Il ddl Antisemitismo? Così com’è, è inopportuno. Il Pd non cada in trappola

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Non si può chiedere alla sola Schlein di farsi carico dell’unità del Pd a servizio dell’unità della coalizione progressista mentre altri non si fanno problema a usare e farsi usare da politici e media del campo avverso. Per non fare alla destra, guidata nell’esame del testo al Senato da Maurizio Gasparri, un regalo che non merita