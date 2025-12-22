Askatasuna, il governo alimenta tensioni: solo il dialogo isola i violenti

true false

A destra, c’è chi ha riproposto la consueta retorica della “legge e dell’ordine”. Sul fronte opposto hanno rilanciato l’appello alla “lotta dura senza paura”. È in questa radicalizzazione che entrambe le parti traggono linfa vitale: da un lato invocando la repressione come unica risposta possibile, dall’altro alimentando deliberatamente lo scontro per provocare la reazione delle forze dell’ordine