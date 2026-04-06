Corte penale e Ue, il banco di prova è la Cisgiordania

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Se a fronte delle violenze nel West Bank, la Corte penale internazionale restasse muta, probabilmente gli europei se la caverebbero con i soliti sussurri costernati che finora sono risultati appropriati a tollerare e ad accettare senza destare scandalo. Ma se l’Icc, riattivato, chiamasse le cose con il loro nome e colpisse duro il governo Netanyahu, allora gli esercizi europei di futilità diplomatica sarebbero difficili

Cosa rimane della legalità internazionale dopo l’attacco all’Iran? Nulla, conclude la trasversale scuola del Realismo. Assassinando Khamenei con un attacco proditorio proprio nel mezzo di un negoziato, gli Stati Uniti e Israele hanno violato norme che parevano universalmente accettate. E quel è stata la reazione delle democrazie occidentali? Scuotimenti di testa, mugugni di disapprovazione: nulla di più. Non è forse questa la prova che la legalità internazionale è ormai una inutile finzione?, ri