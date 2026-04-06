Il dibattito / 5

Corte penale e Ue, il banco di prova è la Cisgiordania

Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
06 aprile 2026 • 21:53

Se a fronte delle violenze nel West Bank, la Corte penale internazionale restasse muta, probabilmente gli europei se la caverebbero con i soliti sussurri costernati che finora sono risultati appropriati a tollerare e ad accettare senza destare scandalo. Ma se l’Icc, riattivato, chiamasse le cose con il loro nome e colpisse duro il governo Netanyahu, allora gli esercizi europei di futilità diplomatica sarebbero difficili

Cosa rimane della legalità internazionale dopo l’attacco all’Iran? Nulla, conclude la trasversale scuola del Realismo. Assassinando Khamenei con un attacco proditorio proprio nel mezzo di un negoziato, gli Stati Uniti e Israele hanno violato norme che parevano universalmente accettate. E quel è stata la reazione delle democrazie occidentali? Scuotimenti di testa, mugugni di disapprovazione: nulla di più. Non è forse questa la prova che la legalità internazionale è ormai una inutile finzione?, ri

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Guido Rampoldi
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Guido Rampoldi

Scrittore e giornalista. Dal 1987 al 2011 ha seguito tutti i più importanti eventi di politica estera, prima per "La Stampa" e poi per "La Repubblica". Inviato speciale, editorialista e war-correspondent, ha vinto alcuni tra i maggiori premi di giornalismo, tra i quali il Barzini e il Mad David. Laureato in Filosofia, ha pubblicato saggi sullo sterminio come pratica ‘politica’ dal dopoguerra ad oggi (L'innocenza del Male, Laterza 2004) e sull'uso politico degli idrocarburi nel mondo contemporaneo (I giacimenti del potere, Mondadori 2006). Un suo romanzo ambientato in Afghanistan (La mendicante azzurra, Feltrinelli 2008) ha vinto il Premio Bagutta opera prima. Il suo successivo romanzo (L'acrobata funesto, Feltrinelli 2012) è stato letto come una satira del giornalismo corrente.

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