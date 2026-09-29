l’analisi

Con l’astensionismo all’80% si può parlare di democrazia?

Gianfranco Pasquino
Gianfranco Pasquino
Gianfranco Pasquino
29 settembre 2026 • 20:23
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Quando molti milioni di elettori non comunicano con il voto le loro preferenze e i loro interessi, chi vince non saprà quali tematiche affrontare prioritariamente e come. Anche le opposizioni avranno non poche difficoltà nello svolgere una adeguata, efficiente, propulsiva attività

Le elezioni suppletive tenutesi a Reggio Calabria hanno registrato quasi l’80 per cento dei (non)voti a favore del cosiddetto Partito degli astensionisti che, però, non hanno vinto niente. Chi non vota non conta. Non fa neanche partito. E allora? Questa volta i politici ci hanno risparmiato le lacrime di coccodrillo, troppo grande è stato il sollievo derivante dal limitatissimo, ma non insignificante, impatto del candidato per Futuro nazionale di Roberto Vannacci. Tuttavia, qualcuno ha discettat

Gianfranco Pasquino
Gianfranco Pasquino
Gianfranco Pasquino

Professore emerito di Scienza politica all'Università di Bologna, dal 2005 è socio dell'Accademia dei Lincei. Per saperne di più su di lui e sulla "sua" scienza politica, consiglia lietamente Tra scienza e politica. Una autobiografia (Utet 2022)

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