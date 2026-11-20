La classe dirigente e informativa della destra ha ridotto un’occasione di fare giornalismo a un triste regolamento di conti tra l’eterno inverno del proprio scontento e un gigante che, ormai, li guardava da un altrove facendo marameo
Tra le cose per cui mi sento di ringraziare Corrado Augias c’è, da venerdì, la piccola epifania concettuale e lessicale che ci ha regalato con la sua dipartita: quella sul complesso di medietà. Spiego. Per anni si è accusata la sinistra, della quale faccio maldestramente parte, come progressista talvolta asintomatico, di indulgere al complesso di superiorità. Di innervare a scopo di lucro la famosa indole del radical chic, spesso poco radical, nel mio caso certamente poco chic, che si libra al d