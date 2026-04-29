il commento

La banalizzazione della violenza nell’era del tycoon

Sara Gentile
Sara Gentile
Sara Gentilepolitologa
29 aprile 2026 • 19:50

La presidenza Trump corre sul binario di una violenza inaudita: una violenza del linguaggio e degli atti, normalizzata e presentata come l’unico mezzo per garantire ordine e sicurezza quando invece è proprio essa a produrre caos ed insicurezza. Oggi l’America è una democrazia in pericolo: deve usare tutti gli anticorpi di cui dispone per proteggersi

Gli spari di un individuo durante il pranzo di gala della stampa americana il 25 aprile scorso, al Washington Hilton, a Washington, cui per la prima volta partecipava Donald Trump, ha sollevato tensione e preoccupazione nel mondo politico ben al di là del fatto specifico, oltre che l’inizio di un dibattito sull’esplodere di questa violenza. Non sono ancora chiari tutti i risvolti del gesto, anche se il presidente ha colto l’occasione per affermare che si è trattato di un attentato alla sua perso

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Sara Gentile
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Sara Gentilepolitologa

Politologa, professoressa invitata al Cevipof (Sciences Po), Parigi. Collabora con la Fondazione Feltrinelli partecipando ad una linea di ricerca sulla leadership. Collabora con le riviste Italianieuropei e Critica sociale

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