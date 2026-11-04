Né troppo né poco esposte: come dovrebbero essere le persone gay secondo Diaco?

Il caso dell’intervista all’ex sacerdote Alberto Ravagnani mostra che essere omosessuali purtroppo non scongiura automaticamente dall’adozione di pratiche offensive, basate su beceri stereotipi, machiste, omofobe, violente, irrispettose della storia o dell’autodeterminazione individuale, o dall’approfittare muscolarmente della propria posizione per mettere in difficoltà l’interlocutore
È bufera su Pierluigi Diaco dopo l’intervista ad Alberto Ravagnani, l’ex sacerdote e content creator oggi concorrente di Ballando con le stelle, costretto e incalzato dal conduttore di BellaMa’ a rispondere sul proprio orientamento sessuale e vita sessuale. Durante un altro talk televisivo, ma nel 2008, Donatella Rettore chiedeva proprio a Pierluigi Diaco se fosse gay: lui rispondeva di no e, poco dopo, in una lettera a Gay.it, si dichiarava contro ogni etichetta. Nel 2017, anno della sua unione