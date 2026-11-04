Le domande a bellama’

Né troppo né poco esposte: come dovrebbero essere le persone gay secondo Diaco?

Pietro Turano
Pietro Turano
Pietro TuranoVicepresidente Arcigay Roma
04 novembre 2026 • 19:58Aggiornato, 04 novembre 2026 • 21:14
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Il caso dell’intervista all’ex sacerdote Alberto Ravagnani mostra che essere omosessuali purtroppo non scongiura automaticamente dall’adozione di pratiche offensive, basate su beceri stereotipi, machiste, omofobe, violente, irrispettose della storia o dell’autodeterminazione individuale, o dall’approfittare muscolarmente della propria posizione per mettere in difficoltà l’interlocutore

È bufera su Pierluigi Diaco dopo l’intervista ad Alberto Ravagnani, l’ex sacerdote e content creator oggi concorrente di Ballando con le stelle, costretto e incalzato dal conduttore di BellaMa’ a rispondere sul proprio orientamento sessuale e vita sessuale. Durante un altro talk televisivo, ma nel 2008, Donatella Rettore chiedeva proprio a Pierluigi Diaco se fosse gay: lui rispondeva di no e, poco dopo, in una lettera a Gay.it, si dichiarava contro ogni etichetta. Nel 2017, anno della sua unione

Pietro Turano
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Pietro TuranoVicepresidente Arcigay Roma

Pietro Turano è attore, autore e attivista LGBTQIA+, nato a Roma nel 1997. Ha interpretato Filippo Sava nel cast di "SKAM Italia" su Netflix ed è autore nonché voce del Podcast "Eclissi" e del format teatrale "Eclissi Talk". Parallelamente alla carriera di attore e autore, Pietro è un attivista impegnato per i diritti delle persone LGBTQIA+ in qualità di Vice Presidente di Arcigay Roma e consigliere nazionale di Arcigav. Inoltre è parte dello Staff di Lazio Pride ed è stato Portavoce di Gay Center / Gay Help Line. Dal 2021 ha collaborato con testate nazionali come La Repubblica e L'Espresso, scrivendo di diritti e cultura, mentre dal 2024 è curatore del festival FR*CINEMA di Roma. Ha ricevuto il Premio CIDU per i diritti umani dal gruppo interministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

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