Né troppo né poco esposte: come dovrebbero essere le persone gay secondo Diaco?

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È bufera su Pierluigi Diaco dopo l’intervista ad Alberto Ravagnani, l’ex sacerdote e content creator oggi concorrente di Ballando con le stelle, costretto e incalzato dal conduttore di BellaMa’ a rispondere sul proprio orientamento sessuale e vita sessuale. Durante un altro talk televisivo, ma nel 2008, Donatella Rettore chiedeva proprio a Pierluigi Diaco se fosse gay: lui rispondeva di no e, poco dopo, in una lettera a Gay.it, si dichiarava contro ogni etichetta. Nel 2017, anno della sua unione