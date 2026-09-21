La vittoria di Eralp a Berlino e la «mamdanizzazione» delle sinistre europee

La sinistra europea è convinta di dover imitare Mamdani anche quando sono gli Usa a essere arrivati dopo. Certo, il fenomeno newyorchese ha le sue peculiarità e originalità, ma in Europa alcuni di quei tratti erano stati già sperimentati e sono persino già maturati a contraddizione
Alla «mamdanizzazione» della sinistra europea è impossibile sfuggire: non c’è solo il dato di fatto, e cioè la contiguità di consulenti, pratiche e temi (quel Morris Katz che vanta d’esser consulente dell’attuale sindaco di New York e che ha prestato consiglio alla futura sindaca di Berlino Elif Eralp). Ci sono soprattutto gli schemi interpretativi: la “Mamdani di Berlino” è l’etichetta affibbiata al volto della Linke nella capitale tedesca, mentre da ogni versante – americano o europeo – le due