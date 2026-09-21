l’analisi

La vittoria di Eralp a Berlino e la «mamdanizzazione» delle sinistre europee

(Eralp e Mamdani, combinazione di due foto Ansa)
(Eralp e Mamdani, combinazione di due foto Ansa)
(Eralp e Mamdani, combinazione di due foto Ansa)
Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti
Segui Domani su Google
21 settembre 2026 • 18:53Aggiornato, 21 settembre 2026 • 19:25

La sinistra europea è convinta di dover imitare Mamdani anche quando sono gli Usa a essere arrivati dopo. Certo, il fenomeno newyorchese ha le sue peculiarità e originalità, ma in Europa alcuni di quei tratti erano stati già sperimentati e sono persino già maturati a contraddizione

Alla «mamdanizzazione» della sinistra europea è impossibile sfuggire: non c’è solo il dato di fatto, e cioè la contiguità di consulenti, pratiche e temi (quel Morris Katz che vanta d’esser consulente dell’attuale sindaco di New York e che ha prestato consiglio alla futura sindaca di Berlino Elif Eralp). Ci sono soprattutto gli schemi interpretativi: la “Mamdani di Berlino” è l’etichetta affibbiata al volto della Linke nella capitale tedesca, mentre da ogni versante – americano o europeo – le due

Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE