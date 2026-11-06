Ora serve un bilancio su quanto ha pagato l’Italia per il trumpismo servile di Meloni

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Oggi dobbiamo chiederci quali effetti reali questa linea ha avuto sia nella condotta del paese sul piano internazionale, sia su quello nazionale. La vicenda più profonda è quella della subalternità ai poteri esterni. In parlamento di dovrebbe aprire una discussione, a partire dalle commissioni Esteri

Il voto del 3 novembre, l’onda blu che ha investito il potere di Trump, ha determinato effetti negli Stati Uniti e in larga parte del mondo. Negli Usa, Trump aveva minacciato la guerra civile, l’invalidazione delle elezioni, poi ha rinunciato alle soluzioni estreme e ha annunciato che avrebbe messo il veto ad ogni provvedimento avanzato dalla nuova maggioranza del Parlamento. Poi anche l’annuncio dell’ostruzionismo è venuto meno quando ha visto quanto vasto, profondo, inappellabile era venuto fu