Il bollo di Meloni e la politica delle mancette

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L’uomo non vive di solo pane, gli elettori non vanno trattati come servi sciocchi. Questo paese non si salverà lungo questa china. Si spera lo comprendano le forze di opposizione, che esse non si facciano risucchiare da tale degenerazione. L’alternativa in cantiere ha da essere culturale prima che politica

Attingendo al più consumato repertorio demagogico e con il suo abituale registro da comiziante, Meloni ha fatto la spiritosa e irriso l’opposizione con la battuta sul «bollo ciao». Oso espormi all’accusa di elitario moralismo (a questo siamo!) nel manifestare la mia indignazione per il colpo di teatro della parziale cancellazione del bollo auto. Di più: noto una certa timidezza persino in settori dell’opposizione e in opinionisti abitualmente severi nella denuncia del deficit di etica della resp