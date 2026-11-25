Dopo tre anni l’inchiesta di Caltanissetta sul depistaggio intorno all’uccisione di Paolo Borsellino, per quanto sia stata assordante, non ha scoperto quasi nulla di nuovo, e non ci ha portato neanche un piccolo elemento in più di conoscenza su come sono state sviate quelle indagini
Rischia di affondare nelle sue sabbie mobili, trascinando giù indizi, sospetti e anche tutti quei nomi dati in pasto senza prove schiaccianti. Verrà probabilmente inghiottita dalla sua fragilità, dalla presunzione con la quale è stata costruita, dalla confusione che ha alimentato fino a raggiungere bersagli eccellenti attraverso tortuosi percorsi. Dopo tre anni l’inchiesta di Caltanissetta sul depistaggio intorno all’uccisione di Paolo Borsellino, per quanto sia stata assordante, non ha scoperto