il commento

Altro che destra liberale: l’indifferenza di Meloni sui braccianti schiavizzati

Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa
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08 giugno 2026 • 20:04

La lotta al caporalato fu l’esperienza di servitù che Di Vittorio portò in Costituente. Come in passato, il caporalato si serve della manodopera più diseredata, che ora viene dai paesi extra-comunitari, disposta a tutto pur di portare a casa qualche soldo. Cosa fa il governo? Nulla, anzi...

Nel darci i rudimenti del significato della libertà, i dizionari delle lingue europee risalgono a Cicerone: la libertà è una condizione che sta all’opposto della schiavitù. Libero è colui che è sottoposto solo alle leggi e mai al volere di un suo simile. Nella repubblica antica, la libertà si poteva donare e vendere; questo mercato della libertà sta alle radici dell’Occidente. Ed è dalla relazione denaro-lavoro che si può cogliere la specificità dell’ordine liberale nel quale viviamo, fondato

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Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa

Titolare della cattedra di scienze politiche alla Columbia University di New York. Come ricercatrice si occupa del pensiero democratico e liberale contemporaneo e delle teorie della sovranità e della rappresentanza politica. Collabora con i quotidiani L'Unità, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano e con Il Sole 24 Ore; dal 2019 collabora con il Corriere della Sera e con il settimanale Left. Negli Stati Uniti è stata condirettrice della rivista Constellations. Dal 2016 al 2017 è stata presidente di Libertà e Giustizia; è stata vice-presidente sotto la successiva presidenza di Tomaso Montanari.

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