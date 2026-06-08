Altro che destra liberale: l’indifferenza di Meloni sui braccianti schiavizzati

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Nel darci i rudimenti del significato della libertà, i dizionari delle lingue europee risalgono a Cicerone: la libertà è una condizione che sta all’opposto della schiavitù. Libero è colui che è sottoposto solo alle leggi e mai al volere di un suo simile. Nella repubblica antica, la libertà si poteva donare e vendere; questo mercato della libertà sta alle radici dell’Occidente. Ed è dalla relazione denaro-lavoro che si può cogliere la specificità dell’ordine liberale nel quale viviamo, fondato