Brand di famiglia, privacy e mamme imbarazzanti: lezioni dalla ribellione di Brooklyn Beckham

La povera ereditiera non ha avuto l’abito da sposa che la suocera le aveva promesso e ha dovuto abborracciare un Valentino Couture all’ultimo, e Brooklyn c’ha la mamma imbarazzante. Ma indovinate chi altro si vergogna della propria madre alle feste? Letteralmente tutti
Non so se sono più scema io o Brooklyn Beckham. Probabilmente io, lui almeno può fatturare bene i suoi psicodrammi, io mica tanto (sempre i suoi comunque, i miei men che meno). Siamo due ingenui: di sicuro io, che mi ero convinta che i Beckham fossero una magnifica famiglia felice. Milionari, certo, ma di cuore. Nessun altro mi avrebbe potuto convincere a guardare un documentario, peraltro a puntate, su un calciatore, categoria che normalmente mi interessa meno di certi intonaci bagnati. E invec