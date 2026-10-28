La vittoria (digital) di Lula contro la destra e le Big Tech

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Il deputato progressista André Janones ha guidato la squadra che ha gestito la campagna sui social in favore del presidente, battendo le interferenze e le manipolazioni di Meta e le fake news della campagna di Bolsonaro. A ciò si aggiunge la mobilitazione di piazza: è stata una vittoria creativa contro poteri che sembravano insormontabili

La svolta storica di domenica 25 ottobre, che ha visto la rielezione del presidente Luis Inácio Lula da Silva, con un margine di 4 milioni di voti contro l'avversario Flávio Bolsonaro, non è stata solo una vittoria contro l'estrema destra, ma contro le Big Tech e i poteri economici. A guidare il risveglio democratico e a rovesciare il risultato che vedeva Bolsonaro in vantaggio al primo turno è stato il deputato progressista André Janones, che ha prontamente preso le redini della comunicazione d