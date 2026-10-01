Caldo torrido, fisica ed equità sociale. I condizionatori al tempo della crisi

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La legge fondamentale della fisica ha molte più applicazioni pratiche di quel che si potrebbe immaginare. E, soprattutto, non è a nostra disposizione

Ci sono dei record che non si vorrebbero battere; per esempio, quelli relativi alle temperature medie del pianeta, che invece da qualche anno non conoscono limiti superiori. L’estate appena terminata verrà archiviata come la più calda mai registrata in Italia dal 1950 a oggi, come ha stabilito l’Istituto per la bioeconomia del Cnr. E, purtroppo, il fenomeno è globale. Qualche giorno fa anche la National Oceanic and Atmospheric Administration statunitense ha affermato che quella del 2026 è stata