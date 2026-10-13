L’abbondanza di ego che non serve al campo largo

Credo che in politica gli ego non si sommino, ma si scontrino con l’esito noto come mors tua vita mea. Questo esito è quasi esattamente il contrario di quello a cui mirano coloro che, intelligentemente, più o meno testardamente, si impegnano a costruire coalizioni
Facile notare che il problema non sono coloro che testardamente continuano a ritenere indispensabile predisporre un bel campo largo, ottimismo della volontà, ma quelli che si fanno fotografare insieme pur avendo differenze programmatiche, politiche e personali non proprio marginali e non sembrano affatto inclini ad allargarlo il campo. Il pessimismo della loro intelligenza (forse, piuttosto, un mix di egoismo, esperienza, propensione a sbagliare) ha finora fatto sì che abbiano tenuto chiuso il c