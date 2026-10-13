L’abbondanza di ego che non serve al campo largo

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Facile notare che il problema non sono coloro che testardamente continuano a ritenere indispensabile predisporre un bel campo largo, ottimismo della volontà, ma quelli che si fanno fotografare insieme pur avendo differenze programmatiche, politiche e personali non proprio marginali e non sembrano affatto inclini ad allargarlo il campo. Il pessimismo della loro intelligenza (forse, piuttosto, un mix di egoismo, esperienza, propensione a sbagliare) ha finora fatto sì che abbiano tenuto chiuso il c