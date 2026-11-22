Per capire il futuro della sinistra, più che i tavoli programmatici in atto, val la pena osservare ciò che accade negli stessi giorni in Europa, con l’ostinata dissoluzione del sogno europeo. Col tramonto dell’europeismo ogni progetto di sinistra appare alla deriva, di nuovo irrisolto
Non dubito sul fatto che il campo largo troverà un accordo, nonostante le difficoltà. Troppa la responsabilità e troppo vivida la memoria dell’imperdonabile rottura che ha spianato la strada al governo Meloni. E poi, pur riconoscendo che le soluzioni tecniche sono variabili, che senso politico potrebbe avere il centrosinistra se esso stesso si mettesse a far resistenza sulla necessità di una redistribuzione che cominci finalmente dall’alto? C’è qualcosa che mi preoccupa di più, in prospettiva. P