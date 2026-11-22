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Non dubito sul fatto che il campo largo troverà un accordo, nonostante le difficoltà. Troppa la responsabilità e troppo vivida la memoria dell’imperdonabile rottura che ha spianato la strada al governo Meloni. E poi, pur riconoscendo che le soluzioni tecniche sono variabili, che senso politico potrebbe avere il centrosinistra se esso stesso si mettesse a far resistenza sulla necessità di una redistribuzione che cominci finalmente dall’alto? C’è qualcosa che mi preoccupa di più, in prospettiva. P