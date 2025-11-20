false false

«Come stoni, Carmen Consoli» è il commento a un video della cantante pubblicato dai profili ufficiali di Fratelli d’Italia. «Cerchi davvero la ribalta in questo modo? Che triste declino», recita la didascalia anonima, voce della coscienza del partito della nostra “presidentessa” – che nessuno si scomponga, è un omaggio all’artista catanese.

Al di là della retorica degna di un trono di Uomini e Donne, programma che vanta una dignità contenutistica assai più rispettabile di certi exploit della politica attuale, quella che attribuisce a qualsiasi critica la ricerca di “visibilità” – «sei qua solo per le telecamere!» è l’urlo ancestrale di Tina Cipollari –, la riproposizione in chiave meloniana di un breve discorso di Consoli, usato come ennesima esca per fare rage-baiting su internet, luogo noto per i suoi picchi di civiltà, solleva due questioni.

La prima, più generica, riguarda la disinvoltura con cui condividiamo pezzi di realtà che nascono per essere testimoniati in certi contesti. In questo caso, si tratta di un incontro all’università di Palermo in cui la cantantessa racconta, con toni confidenziali e non certo da comizio, di quando le hanno dato della “comunista con la barca a vela” per il solo fatto di aver detto che se avesse avuto – congiuntivo trapassato: ipotesi – una barchetta, sarebbe andata a Gaza.

La seconda, riguarda invece l’automatismo con cui il partito al governo, attraverso un martellante uso dei mezzi di comunicazione, si inventa nemici da abbattere con squadrismo mediatico, forse per distrarre da altro, forse per alimentare quel complottismo paranoico e vittimista di cui si nutre. Dalle alte cariche dello Stato agli artisti tecnicamente liberi di esprimere il loro parere senza diventare il bersaglio del giorno, ce l’hanno tutti con lei. «Narciso, parole di burro», cantava Carmen Consoli.

