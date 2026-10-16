Distorsioni e disuguaglianze nella filiera agroindustriale, il senso della rivolta in Calabria

true false

È partita dalla Calabria due settimane fa la rivolta degli autotrasportatori e degli agricoltori nel silenzio generale dei mass media. Questo essere ignorati ha alimentato la rabbia, il senso di frustrazione, il complesso dell’esclusione che i calabresi hanno sempre avuto. Il governo ha sottovalutato il portato di questa rivolta che ha continuato a crescere, si sono uniti anche i pescatori, e dalla Calabria si è estesa alla Sicilia, dove gli autotrasportatori hanno annunciato il blocco fino al g