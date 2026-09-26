l’analisi

Un vero aiuto o uno spot? Chi pagherà il tetto di Eni

Sandro Trento
Sandro Trento
Sandro Trentoeconomista
26 settembre 2026 • 20:56
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Il tetto di Eni non merita l’applauso a scatola chiusa e nemmeno il processo alle intenzioni. Se i concorrenti abbasseranno i prezzi e il valore dell’impresa non ne uscirà intaccato, avremo visto un azionista pubblico fare una cosa utile al mercato. Se invece è un sussidio a tempo con un’altra etichetta, avremo solo cambiato lo sportello dove i cittadini pagano il conto.

Dal 28 settembre, nelle oltre 4.000 stazioni Enilive, Eni applica un tetto di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 per il gasolio. Secondo Eni sono circa 17 centesimi sotto i prezzi medi di questi giorni. Il tetto dura trenta giorni, si potrà prorogare fino a fine anno e, dice la società, è «correlato all’agevolazione fiscale sulle accise in vigore». Palazzo Chigi ha ringraziato parlando di «un lodevole atto di attenzione all’Italia». Chi fa il pieno ha buone ragioni per essere contento.

Sandro Trento
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Sandro Trentoeconomista

Sandro Trento, economista, è professore ordinario di economia e gestione delle imprese e direttore della School of Innovation nell’Università di Trento. In precedenza, è stato dirigente nel Servizio Studi della Banca d’Italia e direttore del Centro studi Confindustria. È stato editorialista e ha pubblicato vari saggi, tra i suoi lavori: “Capitalismo carismatico. Il potere dei fondatori e la sfida alla democrazia”, in uscita per Bocconi University Press, 2026.

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