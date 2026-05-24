Caro Merz, ti devi rassegnare: la Nato europea? Un’illusione

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Berlino sogna la leadership al posto degli americani, ma si illude: solo Londra e Parigi hanno l’arma atomica, e comunque è assurdo dimenticarsi della Turchia quando si parla di Alleanza atlantica. In ogni caso, gli Usa preferiscono trattare bilateralmente con ciascun alleato

Davvero tedeschi, francesi e inglesi possono sostituire gli americani nella leadership della Nato? È la domanda che si pongono le cancellerie occidentali, alcune con evidenti ambizioni. La Germania ha dichiarato di essere pronta ad assumersi le sue responsabilità, e cioè prendere il posto degli Stati Uniti. Si conta sul fatto che Berlino rimane la più forte economia produttiva europea con una capacità manifatturiera importante. Ma le manca il nucleare, almeno per ora, al contrario di Francia e G