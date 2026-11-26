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Il rapporto tra indagine penale e ricostruzione storica, i limiti della ragion di Stato e il diritto di cronaca. L’operato di magistrati e giornalisti va valutato sulla base dei fatti e delle regole, non alla luce del tragico epilogo della vicenda

La morte di Gianni De Gennaro ha innescato, com’era prevedibile, una ricerca delle responsabilità che talora si è tradotta in quel gioco delle parti che connota il dibattito politico nazionale. Ma, al di là delle contrapposizioni e di alcuni veri e propri cortocircuiti comunicativi, meritano attenzione talune critiche all’operato della magistratura e della stampa sollevate in questi giorni. Può essere utile approfondirle, richiamando le regole che devono essere rispettate anche quando si cercano