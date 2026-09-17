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Caso Delmastro alla Consulta: i rischi di negare le chat ai pm

Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollinigiurista
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17 settembre 2026 • 19:59Aggiornato, 17 settembre 2026 • 20:30

Dopo che la Camera ha negato l'autorizzazione ad acquisire le chat tra Caroccia e Delmastro, la Procura di Roma ha deciso di sollevare un conflitto di attribuzione dinanzi alla Consulta. Se riterrà ammissibile il conflitto, la Corte dovrà stabilire fin dove possa spingersi la garanzia posta a tutela dell’autonomia parlamentare senza comprimere le esigenze dell’indagine e il diritto di difesa di un terzo

La vicenda delle chat tra Andrea Delmastro e Mauro Caroccia non è finita con il voto con cui, ad agosto, la Camera ha negato alla Procura di Roma l'autorizzazione ad acquisirle. Ora la questione si sposterà davanti alla Corte costituzionale, dopo la decisione dei pm della Direzione distrettuale antimafia di sollevare un conflitto di attribuzione. Il punto è capire fino a che punto la Camera, cui l'articolo 68 della Costituzione attribuisce il potere di autorizzare l'acquisizione della corrispond

Vitalba Azzollini
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Vitalba Azzollinigiurista

Giurista, lavora presso un'Autorità indipendente. È autrice di articoli e paper in materia giuridica, nonché di contributi a libri per IBL. A titolo personale.

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