Caso Delmastro alla Consulta: i rischi di negare le chat ai pm

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Dopo che la Camera ha negato l'autorizzazione ad acquisire le chat tra Caroccia e Delmastro, la Procura di Roma ha deciso di sollevare un conflitto di attribuzione dinanzi alla Consulta. Se riterrà ammissibile il conflitto, la Corte dovrà stabilire fin dove possa spingersi la garanzia posta a tutela dell’autonomia parlamentare senza comprimere le esigenze dell’indagine e il diritto di difesa di un terzo