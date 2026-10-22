Caso Shalabayeva, le montagne russe della giustizia italiana

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La Cassazione ha disposto un appello ter. La sentenza finale? Fra un anno, forse fra due, chissà, forse. Eccolo un cittadino italiano cucinato a fuoco lento dalla magistratura. Con una condanna già abbondantemente scontata - che cosa sarebbero altrimenti quei 13 anni 4 mesi e 23 giorni in febbrile attesa di un giudizio?

Più che un processo è diventato un ingorgo, un blocco stregato della giustizia. Un processo infinito non è più un processo, ma qualcos'altro che è difficile da definire e soprattutto da capire. Così i cavilli giuridici è meglio lasciarli dentro le austere aule della Suprema Corte di Cassazione, perché la realtà è vergognosamente quella che è: se un imputato non viene dichiarato innocente o colpevole dopo 13 anni, 4 mesi e 23 giorni significa che la giustizia non sa fare giustizia, vuol dire che