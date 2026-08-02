C’è anche il neo-sovranismo africano dietro l’assalto a Ceuta

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Cosa c’è dietro la presunta invasione di migranti sull’exclave spagnola in Marocco? Non è solo la spinta verso l’Europa, peraltro paradossale visto che non è affatto semplice passare da questo minuscolo lembo di terra verso la Spagna, che sta dall’altra parte del mare. C’è anche la rinnovata spinta verso l’Africa di Rabat in nome di una penetrazione economica silenziosa ma persistente