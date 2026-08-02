C’è anche il neo-sovranismo africano dietro l’assalto a Ceuta

Cosa c’è dietro la presunta invasione di migranti sull’exclave spagnola in Marocco? Non è solo la spinta verso l’Europa, peraltro paradossale visto che non è affatto semplice passare da questo minuscolo lembo di terra verso la Spagna, che sta dall’altra parte del mare. C’è anche la rinnovata spinta verso l’Africa di Rabat in nome di una penetrazione economica silenziosa ma persistente
Un’irruzione come quella di Ceuta non avviene senza preparazione o almeno una comunicazione capillare per agglutinare decine di migliaia di giovani alle barriere che dividono la piccola exclave spagnola dal territorio marocchino. C’è stato un tam-tam sui cellulari che ha portato la cosiddetta generazione Z marocchina, giovani disperati e alla ricerca di futuro, a riversarsi a Ceuta con la speranza di passare in Europa. Diciamo subito che si tratta di una doppia illusione: da una parte trasferirs