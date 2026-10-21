C’è un clima da basso impero negli Usa del tycoon 2.0

C’è un’atmosfera malsana negli Usa, avvelenata ancor più da una campagna elettorale che è la più costosa della storia, nonché scorretta e brutale. Nella transizione in cui stiamo entrando i pericoli però si moltiplicano. È probabile che assisteremo a un nuovo, drammatico test della tenuta della democrazia americana, affaticata e sfidata come raramente nella sua storia
Si respira un’aria da basso impero a Washington. Un’atmosfera malsana, avvelenata ancor più da una campagna elettorale tanto costosa – la più costosa della storia – quanto scorretta e brutale. Lo si vede in molte delle competizioni, da quelle per il Congresso alle tante statali e locali. Solo due giorni fa, il candidato repubblicano al governatorato dell’Ohio, Vivek Ramaswamy, ha fatto circolare un’intervista con la madre della sua avversaria democratica, Amy Acton, che accusava la figlia di ess