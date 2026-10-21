C’è un clima da basso impero negli Usa del tycoon 2.0

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C’è un’atmosfera malsana negli Usa, avvelenata ancor più da una campagna elettorale che è la più costosa della storia, nonché scorretta e brutale. Nella transizione in cui stiamo entrando i pericoli però si moltiplicano. È probabile che assisteremo a un nuovo, drammatico test della tenuta della democrazia americana, affaticata e sfidata come raramente nella sua storia