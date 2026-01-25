Censura e libertà civili, così la democrazia arretra

È in corso la terza ondata di autoritarismo, dopo quelle degli anni Trenta e Settanta del secolo scorso. Quasi tutti i sistemi democratici sono in peggioramento. E a differenza del passato tutto ciò avviene con gradualità, per non creare scandalo
Lo vediamo nella foto del Board of peace di Gaza: attorno a Donald Trump solo autocrati o para-democratici. Il livello della democrazia nel mondo è tornato al 1985: siamo al punto più basso degli ultimi 50 anni. Si tratta di un’ondata che V-Dem (Varieties of Democracy, think tank europeo che analizza la qualità della democrazia) definisce «processo di autocratizzazione» globale. Per la prima volta in oltre 20 anni il mondo ha più regimi autoritari che democrazie vere, ridotte a un totale di sole