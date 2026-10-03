Centimetri o chili, uomini o donne. I numeri sono solo un surrogato

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Guardarci dice tutto quello che si può dire sull’aspetto, senza bisogno di usare i numeri. Eppure usiamo i numeri e siamo molto preoccupati dai numeri, dalla protezione del segreto del numero. Una bilancia intelligente che si ribellasse al suo padrone e si collegasse a internet per pubblicare su Telegram il peso, sarebbe perlopiù considerata una sciagura