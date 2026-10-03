Centimetri o chili, uomini o donne. I numeri sono solo un surrogato

Guardarci dice tutto quello che si può dire sull’aspetto, senza bisogno di usare i numeri. Eppure usiamo i numeri e siamo molto preoccupati dai numeri, dalla protezione del segreto del numero. Una bilancia intelligente che si ribellasse al suo padrone e si collegasse a internet per pubblicare su Telegram il peso, sarebbe perlopiù considerata una sciagura
«Gli uomini mentono sull’altezza, le donne sul peso». Questa massima inventata (ma giusta) è un ribaltamento a più livelli di Keats: «Bellezza è verità, verità bellezza». Parla del mentire, del falso come stampella della bellezza. «Gli uomini mentono sull’altezza, le donne sul peso. Questo è tutto ciò che al mondo sapete, e questo basta». Non esiste quasi nessun uomo che non dichiari almeno un paio di centimetri di altezza in più. I pochissimi che dicono la verità rovinano il gioco agli altri. P