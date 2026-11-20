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Vi sono certi osservatori, anche non ostili alla prospettiva di un’alternativa alla destra al governo, che infieriscono sull’inadeguatezza dei partiti del campo progressista, penso a conduttori e conduttrici di talk show. Dovrebbero essere meno precipitosi e superficiali

Vi sono certi osservatori, anche non ostili alla prospettiva di un’alternativa alla destra al governo, che infieriscono sull’inadeguatezza dei partiti del campo progressista – penso a conduttori e conduttrici di talk show – osservatori, ripeto, che la fanno facile. Uno sport di gran moda. Intendiamoci: sono innegabili limiti, insufficienze, ritardi ascrivibili a soggetti personali e collettivi. Tra i loro argomenti, due in particolare. Primo: il governo non è messo bene per la manifesta penuria