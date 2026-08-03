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Così Meloni ci porta dritti verso la fine dell’Unione europea

Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa
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03 agosto 2026 • 20:49

L’Europa dell’internazionale nera si appresta a riprendere il continente, paese per paese, con uno scopo assai chiaro: finirla con il progetto che porta il nome di Altiero Spinelli e che ha avuto come obiettivo quello di dare solidità allo stato di diritto e alla democrazia nel continente dove si sono sofferti i massacri più terrificanti nel nome del nazionalismo razzista

L’Italia di Alcide De Gasperi fu tra i paesi fondatori della «nostra patria Europa». L’Italia di Giorgia Meloni è, e sarà ricordata se tornerà a vincere le elezioni, come il paese guida della fine dell’Unione europea come l’abbiamo desiderata e fino a un certo punto ottenuta, ovvero quella «patria Europa» di De Gasperi. Come una tigre che allunga gli artigli sulla preda, la nostra presidente del Consiglio ha attaccato la Spagna non appena se n’è presentata l’occasione. Il governo spagnolo a guid

Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa

Titolare della cattedra di scienze politiche alla Columbia University di New York. Come ricercatrice si occupa del pensiero democratico e liberale contemporaneo e delle teorie della sovranità e della rappresentanza politica. Collabora con i quotidiani L'Unità, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano e con Il Sole 24 Ore; dal 2019 collabora con il Corriere della Sera e con il settimanale Left. Negli Stati Uniti è stata condirettrice della rivista Constellations. Dal 2016 al 2017 è stata presidente di Libertà e Giustizia; è stata vice-presidente sotto la successiva presidenza di Tomaso Montanari.

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