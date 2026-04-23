verso il 25 aprile

Chi ha paura dell’antifascismo rinnega la democrazia

Giorgia Serughetti
Giorgia Serughetti
Giorgia Serughettifilosofa
23 aprile 2026 • 07:00

Nelle frange estreme della destra si fanno più sonore le voci di chi vorrebbe andare anche oltre l’equiparazione tra partigiani e repubblichini: lasciarsi alle spalle l’antifascismo. Del resto il continuo rimarcare da parte di Ignazio La Russa l’equiparazione tra partigiani e repubblichini legittima questo revisionismo

Nelle pagine introduttive del saggio sul «fascismo eterno», Umberto Eco scriveva: «C’è oggi qualcuno che dice che la guerra di Liberazione fu un tragico periodo di divisione, e che abbiamo ora bisogno di una riconciliazione nazionale. Il ricordo di quegli anni terribili dovrebbe venire represso. Ma la repressione provoca nevrosi». Era il 1995, e il clima era quello del berlusconismo in piena ascesa. Da allora, i tentativi di riscrivere il significato del 25 aprile, trasformandolo nella commemo

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Giorgia Serughetti
Giorgia Serughetti
Giorgia Serughettifilosofa

Giorgia Serughetti è professoressa associata di Filosofia Politica all’Università di Milano-Bicocca. Ha scritto saggi su questioni di genere e teoria politica, con particolare attenzione a fenomeni migratori, sessualità, violenza contro le donne e movimenti femministi. 

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