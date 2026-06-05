Chi vuole “rapire” l’Europa dei padri fondatori e del mito

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Populisti e nazionalisti di ogni specie vorrebbero sequestrare il Vecchio Continente, così chiaramente delineato dal Manifesto di Ventotene, per farne un organismo innocuo e burocratico

L’Europa, questo continente antico con secoli di storia alle spalle, di tempra antica, di radici profonde come solo il mito può dare. Del mito di Europa parlano molti scrittori e poeti già dall’antichità da Omero in poi. Fra questi Ovidio nelle sue Metamorfosi è quello che con più forte immaginazione poetica ne racconta la storia. Giove, impenitente donnaiolo, si innamora di Europa, bella principessa fenicia figlia di Agenore, re di Tiro, e per rapirla si trasforma in un toro bianco di aspetto m