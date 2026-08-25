Chiude Striscia la notizia. Oltre lo spettacolo, finisce una «cattiva maestra»?

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Striscia come incubatore di svolte che hanno modellato l’Italia di oggi? Probabilmente è un’affermazione eccessiva, ma negare che in buona misura sia fondata sarebbe un grave errore di analisi. Che piaccia o meno, l’infotainment politico, di cui il programma che va oggi in pensione è stato la versione più pop, rappresenta per molti cittadini l’unico contatto con il mondo della politica