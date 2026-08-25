Chiude Striscia la notizia. Oltre lo spettacolo, finisce una «cattiva maestra»?

Striscia come incubatore di svolte che hanno modellato l’Italia di oggi? Probabilmente è un’affermazione eccessiva, ma negare che in buona misura sia fondata sarebbe un grave errore di analisi. Che piaccia o meno, l’infotainment politico, di cui il programma che va oggi in pensione è stato la versione più pop, rappresenta per molti cittadini l’unico contatto con il mondo della politica
Tra le notizie passate un po’ in sordina quest’estate c’è stata la cancellazione da parte di Mediaset dai suoi palinsesti autunnali di Striscia la Notizia, un programma che per circa quattro decenni è stato un brand distintivo della televisione berlusconiana. Al di là dei possibili motivi (leggi calo dell’audience, competizione nel prime time...) non sono state date dai vertici spiegazioni convincenti di una decisione, che, curiosamente, non ha nemmeno destato grandi sorprese negli analisti del