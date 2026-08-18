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Da Pio IX a Guareschi, quelle citazioni tagliate a uso e consumo dei vannacciani

Christian Raimo
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18 agosto 2026 • 20:20

Il programma di Futuro nazionale è dichiaratamente ideologico e per questo è pieno di riferimenti: una ventina tra papi, poeti, apostoli, filosofi, storici, ovviamente nessuna donna. Se si leggono attentamente queste citazioni, riportandole ai testi da cui sono tratte, dicono tutta un’altra cosa, spesso opposta, rispetto al vannaccismo: sono frasi quasi tutte tagliate ad arte, estrapolate, strumentalizzate.

Ci si può formare facilmente un giudizio sul programma di Futuro nazionale, online da qualche giorno, non soltanto a partire dai contenuti ma anche dal metodo con cui è stato redatto. Il programma è dichiaratamente ideologico e per questo è pieno di riferimenti: una ventina tra papi, poeti, apostoli, filosofi, storici, ovviamente nessuna donna. Se si leggono attentamente queste citazioni, riportandole ai testi da cui sono tratte, dicono tutta un’altra cosa, spesso opposta, rispetto al vannaccism

Christian Raimo
Christian Raimo
Christian Raimo

Scrittore e traduttore. Ha collaborato con diverse riviste letterarie (Liberatura, Elliot-narrazioni, Accattone, Il maleppeggio), quotidiani (il manifesto, Liberazione (quotidiano)) e con la casa editrice romana Minimum fax. Con la stessa casa editrice ha pubblicato, nel 2001, la sua raccolta di racconti di esordio, Latte. Il suo primo romanzo, Il peso della grazia, è uscito nel 2012 per Einaudi.

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