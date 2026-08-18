Da Pio IX a Guareschi, quelle citazioni tagliate a uso e consumo dei vannacciani

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Il programma di Futuro nazionale è dichiaratamente ideologico e per questo è pieno di riferimenti: una ventina tra papi, poeti, apostoli, filosofi, storici, ovviamente nessuna donna. Se si leggono attentamente queste citazioni, riportandole ai testi da cui sono tratte, dicono tutta un’altra cosa, spesso opposta, rispetto al vannaccismo: sono frasi quasi tutte tagliate ad arte, estrapolate, strumentalizzate.