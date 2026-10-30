Come arginare Trump nell’èra dell’anatra zoppa

Se, come previsto dai sondaggi, il presidente sarà sconfitto, la sua presa sul partito repubblicano si allenterà, divenendo conveniente per molti di prenderne le distanze. Dalle possibile inchieste sui conflitti d’interesse alle prerogative in politica estera, ecco cosa potranno fare i democratici per superare l’epoca trumpiana
Sono elezioni di midterm importanti come forse poche altre nella storia del paese quelle che si terranno martedì. Ma per cosa si vota? E da cosa dipende questa loro importanza? In sintesi, il voto si articola su tre livelli: federale, statale e referendario. Vi sarà il rinnovo dell’intera Camera dei Rappresentanti: 435 membri, in rappresentanza proporzionale alla popolazione di ogni Stato, dai 53 della California al solo di quelli più piccoli (i due Dakota, il Wyoming, il Vermont, l’Alaska e il