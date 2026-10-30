Come arginare Trump nell’èra dell’anatra zoppa

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Sono elezioni di midterm importanti come forse poche altre nella storia del paese quelle che si terranno martedì. Ma per cosa si vota? E da cosa dipende questa loro importanza? In sintesi, il voto si articola su tre livelli: federale, statale e referendario. Vi sarà il rinnovo dell’intera Camera dei Rappresentanti: 435 membri, in rappresentanza proporzionale alla popolazione di ogni Stato, dai 53 della California al solo di quelli più piccoli (i due Dakota, il Wyoming, il Vermont, l’Alaska e il