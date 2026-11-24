Per Simeu e Siaarti, società scientifiche dei medici di emergenza e degli anestesisti e rianimatori «un’inchiesta che diventa tribuna delegittima chi ha lavorato e rischia di indebolire la fiducia dei cittadini nella sanità pubblica e nella prevenzione vaccinale». Bisogna ricostruire ciò che non ha funzionato, ma senza avere deciso in anticipo chi assolvere e chi condannare
Mentre la Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria durante la pandemia di Covid-19 si preparava a convocare per la seconda volta Giuseppe Conte, le principali società scientifiche dei medici di emergenza-urgenza (Simeu) e degli anestesisti e rianimatori (Siaarti) hanno rilasciato un comunicato congiunto sul lavoro di indagine in corso. La cosa merita più attenzione di quella che i media vi hanno dedicato, perché esemplifica quanto possano essere diversi gli st