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Per Simeu e Siaarti, società scientifiche dei medici di emergenza e degli anestesisti e rianimatori «un’inchiesta che diventa tribuna delegittima chi ha lavorato e rischia di indebolire la fiducia dei cittadini nella sanità pubblica e nella prevenzione vaccinale». Bisogna ricostruire ciò che non ha funzionato, ma senza avere deciso in anticipo chi assolvere e chi condannare