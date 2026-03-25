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Non è con le primarie tra leader che si conquista la Gen Z

Giorgia Serughetti
Giorgia Serughetti
Giorgia Serughettifilosofa
25 marzo 2026 • 19:21

Serve un piano capace di tradurre queste domande in risposte. Senza questo è illusorio contare su questo elettorato potenziale. Non è la scelta tra due leader che garantirà il voto dei più giovani

Non l’hanno vista arrivare, e la Gen Z ha terremotato la politica. Giovani tra i venti e i trent’anni, ragazze e ragazzi, forse sfuggiti ai sondaggi e sicuramente alla gran parte degli osservatori esperti, hanno portato in massa il loro voto ai seggi, dando un apporto decisivo alla vittoria del No al referendum, che ha superato largamente nei numeri la somma dei consensi raccolti dai partiti di opposizione alle ultime consultazioni elettorali. Dov’erano questi giovani, fino a ieri? Hanno scope

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Giorgia Serughetti
Giorgia Serughetti
Giorgia Serughettifilosofa

Giorgia Serughetti è professoressa associata di Filosofia Politica all’Università di Milano-Bicocca. Ha scritto saggi su questioni di genere e teoria politica, con particolare attenzione a fenomeni migratori, sessualità, violenza contro le donne e movimenti femministi. 

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