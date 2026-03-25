Non è con le primarie tra leader che si conquista la Gen Z

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Non l’hanno vista arrivare, e la Gen Z ha terremotato la politica. Giovani tra i venti e i trent’anni, ragazze e ragazzi, forse sfuggiti ai sondaggi e sicuramente alla gran parte degli osservatori esperti, hanno portato in massa il loro voto ai seggi, dando un apporto decisivo alla vittoria del No al referendum, che ha superato largamente nei numeri la somma dei consensi raccolti dai partiti di opposizione alle ultime consultazioni elettorali. Dov’erano questi giovani, fino a ieri? Hanno scope